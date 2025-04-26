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Трамп провів «дуже продуктивні переговори» з Зеленським. Фото: BBC
Трамп провів «дуже продуктивні переговори» з Зеленським — Білий дімhttps://racurs.ua/ua/n205861-tramp-proviv-duje-produktyvni-peregovory-z-zelenskym-bilyy-dim.htmlРакурс
Зустріч президентів США та України у Ватикані була «дуже продуктивною».
У суботу, 26 квітня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся наодинці з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони провели «дуже продуктивну дискусію» перед похороном Папи Римського Франциска. Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг.
Більше деталей адміністрація Трампа пообіцяла повідомити згодом.
Видання Sky News з посиланням на джерела у Ватикані повідомило, що Зеленський і Трамп домовилися зустрітися і після похорону понтифіка. Однак в Італії американський лідер не планує затримуватися — о 13.50 за Києвом президента США попрямує в аеропорт.
Нагадаємо, сьогодні вперше з часу скандальної сварки у Білому домі президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Обидва лідери перебувають у Римі, куди приїхали на похорон Папи Франциска.