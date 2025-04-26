Зеленський та Трамп зустрілися в Італії. Фото:

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Президент Зеленський проводить зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Український та американський лідери зустрілися в Італії у суботу, 26 квітня, куди прибули на похорон Папи Римського Франциска. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, передає «Суспільне».

Деталі зустрічі поки невідомі.

Нагадаємо, після прибуття до Італії американський президент Дональд Трамп заявив, що це «гарний день для переговорів та зустрічей з росією та Україною» й зазначив, що Україна та росія мають незабаром домовитися щодо припинення війни. Трамп наголосив, значна кількість ключових пунктів угоди уже була погоджена й сторони тепер «мають зустрітися на найвищому рівні».

Джерело: «Суспільне»