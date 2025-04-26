Похороны Папы Римского Франциска в Ватикане. Фото:

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Ракурс

Похорон Папи Римського Франциска проходить у суботу, 26 квітня.

Церемонія похорон розпочалася о 10.00 за місцевим часом (11.00 за Києвом) на площі перед собором Святого Петра у Ватикані. Саме у цьому соборі з ранку середи, 23 квітня, тіло понтифіка було виставлене у відкритій труні, аби скорботні могли попрощатися з ним. Станом на вечір п’ятниці останні почесті йому віддали близько 250 тис. осіб.

Вперше за понад 100 років Папу поховають за межами Ватикану — у римській базиліці Санта-Марія Маджоре.

Сьогодні до Риму прибудуть майже 60 лідерів держав. Зокрема, в Італії вже перебуває президент США Дональд Трамп. На похорон Папи також приїдуть український президент Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Аргентини Хав'єр Мілей. Також очікується прибуття екс-президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер від інсульту та подальшої незворотної серцевої недостатності у віці 88 років. Про його смерть сповістили 21 квітня.