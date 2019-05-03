Російський кит-розвідник «пригрівся» у Норвегії, фото — Washington Post

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Кит-білуха, якого в кінці квітня виявили біля острова Інге з камерою GoPro, не залишив прибережну зону Норвегії.

Про це The Washington Post розповів представник норвезького Управління у справах рибальства Йорген Ре Віг.

Вранці 2 травня чиновник зауважив тварину в районі порту Хаммерфест. За його підрахунками, за тиждень білуха перемістилася на 25 морських миль (46 км). Вона спокійна, коли поруч люди, і дозволяє гладити себе по носі, що нехарактерно для білух.

Віг припустив, що шанси тварини на виживання підвищить транспортування в заповідник в Ісландії, однак рішення з цього приводу поки не прийняли.

Кит вистрибує з води, реагує, якщо вдарити рукою по воді, і підпливає з відкритою пащею, очікуючи рибини у нагороду. Дослідники вважають, що білуха звикла до того, що їй дають завдання.

Інший місцевий житель розповів, що кит слідував за його човном під час годинного рейсу від Ролвсойя до Хаммерфеста, наче слухняна собака без повідця.

Нагадаємо, що норвезькі рибалки вперше помітили білуху з обвісом, камерою GoPro і маркуванням «Спорядження Санкт-Петербурга» 25 квітня. Наступного дня з неї змогли зняти туго затягнутий ремінь. Місцеві вчені припустили, що тварина могла «втекти» з російської військово-морської бази в Мурманську.