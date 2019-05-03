Российский кит-разведчик «пригрелся» в Норвегии, фото — Washington Post

https://racurs.ua/n121493-rossiyskiy-kit-razvedchik-prigrelsya-v-norvegii-video.html

Ракурс

Кит-белуха, которого в конце апреля обнаружили возле острова Инге с камерой GoPro, не покинул прибрежную зону Норвегии.

Об этом The Washington Post рассказал представитель норвежского Управления по делам рыболовства Йорген Ре Виг.

Утром 2 мая чиновник заметил животное в районе порта Хаммерфест. По его подсчетам, за неделю белуха переместилась на 25 морских миль (46 км). Она спокойна, когда рядом люди, и позволяет гладить себя по носу, что нехарактерно для белух.

Виг предположил, что шансы животного на выживание повысит транспортировка в заповедник в Исландии, однако решение по этому поводу пока не приняли.

Кит выпрыгивает из воды, реагирует, если ударить рукой по воде, и подплывает с открытой пастью, ожидая рыбы в награду. Исследователи считают, что белуха привыкла к тому, что ей дают задание.

Другой местный житель рассказал, что кит следовал за его лодкой во время часового рейса от Ролвсойя к Хаммерфеста, как послушная собака без поводка.

Напомним, что норвежские рыбаки впервые заметили белуху с обвесом, камерой GoPro и маркировкой «Снаряжение Санкт-Петербурга» 25 апреля. На следующий день с нее смогли снять туго затянутый ремень. Местные ученые предположили, что животное могло «сбежать» с российской военно-морской базы в Мурманске.