Норвегия по просьбе «Нафтогаза» арестовала российское судно «Профессор Молчанов». Фото:

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Норвегія заарештувала російське судно «Професор Молчанов».

Рішення норвезької сторони пов’язане із заявою «Нафтогазу» в рамках процедури примусового виконання арбітражного рішення про стягнення з країни-агресора РФ близько 4,22 млрд. дол. Постанову 31 серпня виніс Окружний суд Нур-Трумс та Сенья. Про це повідомляється на сайті «Нафтогазу».

Суд постановив, що російське судно не може залишити порт Баренцбург на Шпіцбергені, де воно знаходиться. Губернатор Шпіцбергена Ларс Фаузе має вжити необхідних заходів, щоб не допустити переміщення судна.

У «Нафтогазі» заявили, що арешт повинен забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з РФ близько 4,22 млрд. дол., а також відсотків і витрат. Мова йде про компенсацію за незаконне захоплення активів групи «Нафтогаз» в окупованому Криму.

В. о. голови правління компанії Сергій Федоренко зазначив, що «Нафтогаз» й надалі розшукуватиме російські активи за кордоном, щоб домогтися виплати присудженої компенсації.

Країна-агресор вже планує оскаржити арешт судна. Міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики Олексій Чекунков заявив, що такі дії норвезької сторони начебто порушує міжнародне право, бо «Професор Молчанов» є державним судном та «виконує наукові, дослідницькі та навігаційні завдання».

Нагадаємо, у травні суд Міжнародного фінансового центру «Астана» у Казахстані дозволив примусове стягнення близько 1,4 млрд дол. з російської компанії «Газпром» на користь НАК «Нафтогаз України».