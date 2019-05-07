Дощ і мокрий сніг: синоптики ошелешили прогнозом на найближчі дні

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Український Гідрометеоцентр оголосив про погіршення погодних умов в деяких областях України.

За даними синоптиків у вівторок, 7 травня, у західних областях пройдуть дуже сильні дощі, а в Карпатах — з мокрим снігом.

Пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності. Надалі погода не поліпшиться, адже вночі 8−9 травня у західних областях фіксуватимуть заморозки на поверхні ґрунту 0−3°. У Карпатах прогнозують сильні заморозки у повітрі 0−3°.

Крім того, у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про підвищення рівнів води на деяких водоймах. У вівторок внаслідок сильних дощів очікують підйом води у річках басейнів Прута та Сірета.

Нагадаємо, що на 7 травня синоптики прогнозували в цілому в Україні дощова погоду, у більшості областей очікуються грози. Температура вночі покаже 4−14° тепла, а вдень 7−25° вище нуля. Вітер очікується південно-східний, 7−12 м/с.