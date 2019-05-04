Журналисту-расследователю в Черкассах проломили череп, он в коме, фото — Фейсбук В.Комарова

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Ракурс

Полиция в Черкассах начала расследовать жестокое избиение журналиста Вадима Комарова. На него напали в день, когда он намеревался опубликовать информацию о злоупотреблениях в мэрии.

Об этом сообщил в Фейсбук черкасский адвокат и секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Нападение произошло 4 мая в 09.00 в центре города. Пострадавший шел по улице и на него напал неизвестный. После жестокого избиения Комарова он скрылся с места происшествия.

Макеев связывает избиение видеоблогера Комарова с его профессиональной деятельностью. В Фейсбук он сообщил, что сегодня Комаров намеревался опубликовать материалы, касающиеся расследования по делу коммунальной спортивной школы «Спартак».

«Мы получили определенные пленки, которые указывают на то, что некоторые должностные лица Черкасского городского совета «доработались», — заявил Макеев.

Он сообщил, что на материалах можно узнать голос чиновника. Их Комаров не успел опубликовать из-за жестокого избиения.

В больницу мужчину доставили с открытой черепно-мозговой травмой. Операция длилась два часа, сейчас Комаров находится в коме.

Напомним, что 3 мая Международная федерация журналистов назвала самые опасные для СМИ страны мира.