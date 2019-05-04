Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Кличко в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл., фото — Фейсбук Виталия Кличко

Кличко в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл. (ФОТО, ВИДЕО)

4 мая 2019, 19:50
999

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который устроил в Лас-Вегасе Всемирный боксерский совет (WBC), продал лот — экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл.

Об этом Кличко рассказал 4 мая в своем Фейсбук. WBC собирала средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

В мероприятии «Ночь чемпионов», кроме Кличко, приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя.

Кличко в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл., фото — Фейсбук Виталия Кличко

Федерация пригласила в Лас-Вегас и американского музыканта мексиканского происхождения Карлоса Сантану. Он помогает WBC во время благотворительных акций. Всемирный боксерский совет вручил Сантане символический пояс чемпиона — как музыканту-виртуозу и выдающейся личности.

Кличко в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл., фото — Фейсбук Виталия Кличко

Кличко в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл., фото — Фейсбук Виталия Кличко

Напомним, что власти Киева пообещали до конца мая завершить строительство моста, который соединит два центральных парка. Передвигаться на нем смогут исключительно пешеходы и велосипедисты. Переход соединит Владимирскую горку и Арку Дружбы народов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Последние публикации

Показать больше
Новости партнеров
Загрузка...