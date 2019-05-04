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Кличко в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл., фото — Фейсбук Виталия Кличко
Кличко в США продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл. (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n121549-klichko-v-ssha-prodal-ekskursiu-po-kievu-za-50-tys-doll-foto-video.htmlРакурс
Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который устроил в Лас-Вегасе Всемирный боксерский совет (WBC), продал лот — экскурсию по Киеву за 50 тыс. долл.
Об этом Кличко рассказал 4 мая в своем Фейсбук. WBC собирала средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.
В мероприятии «Ночь чемпионов», кроме Кличко, приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя.
Федерация пригласила в Лас-Вегас и американского музыканта мексиканского происхождения Карлоса Сантану. Он помогает WBC во время благотворительных акций. Всемирный боксерский совет вручил Сантане символический пояс чемпиона — как музыканту-виртуозу и выдающейся личности.
Напомним, что власти Киева пообещали до конца мая завершить строительство моста, который соединит два центральных парка. Передвигаться на нем смогут исключительно пешеходы и велосипедисты. Переход соединит Владимирскую горку и Арку Дружбы народов.
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