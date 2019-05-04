Кличко у США продав екскурсію Києвом за 50 тис. дол., фото — Фейсбук Віталія Кличка

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Мер Києва Віталій Кличко на благодійному вечорі, який влаштувала в Лас-Вегасі Всесвітня боксерська рада (WBC), продав лот — екскурсію по Києву за 50 тис. дол.

Про це Кличко розповів 4 травня у своєму Фейсбук. WBC збирала кошти на підтримку і реабілітацію спортсменів в усьому світі.

У заході «Ніч чемпіонів», крім Кличка, взяли участь легенди світового боксу Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя.

Федерація запросила до Лас-Вегаса й американського музиканта мексиканського походження Карлоса Сантану. Він допомагає WBC під час благодійних акцій. Всесвітня боксерська рада вручила Сантані символічний пояс чемпіона — як музиканту-віртуозу та видатній особистості.

Нагадаємо, що влада Києва пообіцяла до кінця травня завершити будівництво мосту, який поєднає два центральні парки. Пересуватися на ньому зможуть винятково пішоходи та велосипедисти. Перехід з'єднає Володимирську гірку та Арку Дружби народів.