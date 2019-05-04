Журналісту-розслідувачу в Черкасах проламали череп, він у комі, фото — Фейсбук Комарова

https://racurs.ua/ua/n121550-jurnalistu-rozsliduvachu-v-cherkasah-prolamaly-cherep-vin-u-komi-video.html

Ракурс

Поліція у Черкасах почала розслідувати жорстоке побиття журналіста Вадима Комарова. На нього напали у день, коли він мав намір опублікувати інформацію про зловживання у мерії.

Про це повідомив у Фейсбук черкаський адвокат і секретар Національної спілки журналістів України Валерій Макеєв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Напад стався 4 травня о 09.00 в центрі міста. Потерпілий йшов по вулиці й на нього напав невідомий. Після жорстокого побиття Комарова він зник із місця події.

Макеєв пов’язує побиття відеоблогера Комарова з його професійною діяльністю. У Фейсбук він повідомив, що сьогодні Комаров мав намір опублікувати матеріали, які стосувались розслідування у справі комунальної спортивної школи «Спартак».

«Ми отримали певні плівки, які вказують на те, що деякі посадовці Черкаської міської ради «допрацювались», — заявив Макеєв.

Він повідомив, що на матеріалах можна впізнати голос посадовця. Їх Комаров не встиг опублікувати через жорстоке побиття.

У лікарню чоловіка доправили з відкритою черепно-мозковою травмою. Операція тривала дві години, нині Комаров перебуває в комі.

Нагадаємо, що 3 травня Міжнародна федерація журналістів назвала найнебезпечніші для ЗМІ країни світу.