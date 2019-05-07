Понад 500 днів: двоє журналістів Reuters звільнені із в'язниці у М'янмі. Фото: Reuters

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Ракурс

Двох репортерів Reuters звільнили в М’янмі після 511 днів у в’язниці. Ва Лоне і Кьяу Со Оо були засуджені до семи років тюремного ув’язнення, але у вівторок їх звільнили за президентською амністією.

Журналістів засудили за порушення закону про офіційні секрети. До свого арешту в грудні 2017-го вони займалися розслідуванням вбивства 10 осіб з етнічної групи рохінджа силами безпеки. Про це повідомляє видання Reuters.

У серпні 2017 року понад 730 тис. рохінджей втекли до Бангладеш, рятуючись від переслідувань і агресії. За своє розслідування журналісти отримали Пулітцерівську премію в травні цього року.

Захист журналістів програв останню апеляцію у Верховному суді М’янми, а резолюція Конгресу із закликом до уряду М’янми також не принесла видимого результату.

Дружини репортерів писали листи владі М’янми. За їхніми словами, чоловіки не зробили нічого незаконного, але вони намагалися домогтися їхнього повернення додому.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Черкасах журналісту-розслідувачу проломили череп. Того дня він хотів опублікувати новий матеріал про зловживання владою в мерії.