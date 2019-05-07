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Ракурс
Приведение судей Верховного суда к присяге проходит в Киеве. Фото: Релігійна правда

Приведение судей Верховного суда к присяге проходит в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 мая 2019, 10:45
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Судьи Верховного суда, победители второго конкурса, приносят присягу в Кловском дворце в Киеве. В торжественной церемонии принимает участие действующий президент Украины Петр Порошенко.

«С сегодняшнего дня, наконец, Верховный суд будет работать практически в полном составе», — заявил Порошенко во время своего выступления на церемонии, одновременно отметив, что каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу.

«Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды, они приступили к работе. На очереди — завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и квалификационного оценивания судей первой инстанции, отбор в первую и вторую инстанции. Согласно прогнозам, эти процедуры завершатся чуть больше, чем через год», — добавил глава государства.

Источник: Ракурс


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