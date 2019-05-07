Приведение судей Верховного суда к присяге проходит в Киеве. Фото: Релігійна правда

https://racurs.ua/n121633-privedenie-sudey-verhovnogo-suda-k-prisyage-prohodit-v-kieve-translyaciya.html

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Судьи Верховного суда, победители второго конкурса, приносят присягу в Кловском дворце в Киеве. В торжественной церемонии принимает участие действующий президент Украины Петр Порошенко.

«С сегодняшнего дня, наконец, Верховный суд будет работать практически в полном составе», — заявил Порошенко во время своего выступления на церемонии, одновременно отметив, что каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу.