ВАКС начнет работать 5 сентября 2019 года. Фото: Depo.ua

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Высший антикоррупционный суд Украины должен заработать 5 сентября 2019 года.

Соответствующее решение судьи приняли на собрании 7 мая. Уведомление о начале работы ВАКС должно появиться в издании «Урядовый курьер» и на портале судебной власти. Кроме того, председатель новосозданного суда должен обратиться в органы государственной власти по решению организационных вопросов для обеспечения начала работы ведомства. Об этом сегодня сообщает «Радіо Свобода».

Ранее Кабинет министров распорядился выделили для работы Антикоррупционного суда два помещения в украинской столице. Временно суд размещается в помещении Печерского районного суда Киева.

Как известно, ВАКС будет рассматривать дела топ-коррупционеров, которые будут поступать от Национального антикоррупционного бюро Украины. В этот суд перейдут и те дела, которые уже рассматриваются в других судах.

Напомним, сегодня на собрании судей Высшего антикоррупционного суда было решено, что председателем ВАКС будет Елена Танасевич. Эта судья, которая ранее была судьей Печенежского райсуда Харьковщины, получила 23 голоса при минимально необходимых 20.

Ранее сообщалось, что сегодня новые судьи Верховного суда принесли присягу в Кловском дворце в Киеве. Председатель ВС Валентина Данилевская заявила, что теперь суд практически полностью укомплектован. Высший совет правосудия одобрил увеличение количества судей Верховного суда до 196 судей.