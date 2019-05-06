Административный суд

https://racurs.ua/2348-adminsud-kto-mojet-obratitsya.html

Ракурс

В государствах Европы в большинстве случаев принято считать, что только те, чьи интересы затронуты конкретным действием, могут быть заинтересованы в его пересмотре. Это наиболее типичная ситуация для административных судов. Лицо, ставшее прямым объектом административного действия, имеет возможность обжаловать его в суде. Однако периодически возникают ситуации, когда кто-то может быть заинтересован в определенной сфере административной деятельности, не влияющей на него напрямую.

В некоторых правовых системах возможность обращения в административный суд зависит от того, насколько административное действие затрагивает их (сосед домовладельца, получившего разрешение на застройку, родитель будущего школьника, интересующийся, как расходуется школьный бюджет).

Великобритания

В английском праве (Правила Верховного суда, имеющие статус закона) лицо, обращающееся с просьбой о судебном надзоре, должно иметь «существенный интерес». Что это такое — не уточняется, оставаясь на усмотрение суда.

Английские суды исходят из относительно новой идеи законных ожиданий как основания для начала разбирательства. В том случае, если административный орган создает определенные ожидания относительно своих действий или решений, он не может поступить вопреки им без предоставления этой стороне возможности быть заслушанной или выступить против изменений. Так, например, заключенный может требовать судебного пересмотра в случае изменения правил досрочного освобождения.

Концепция существенного интереса предполагает, что инициирование судебного надзора более не связано с интересом личного, правового или финансового характера. Лица и группы лиц, которые отстаивают определенные общественные, а не личные интересы, могут рассматриваться как имеющие существенный интерес.

Венгрия

В кодексе указано, что клиент или лицо, чьи законные интересы затронуты, может обратиться в суд с требованием пересмотра административного действия на основании того, что нарушен закон.

Польша

Правила Высшего административного суда позволяют любому лицу, имеющему законный интерес, подать жалобу в административный суд. Прокурор или комиссар по правам человека может инициировать судебное разбирательство, как и общественные организации, чья деятельность связана с конкретным делом.

США

В деле «Дата Процессинг» были сформулированы такие требования:

административный орган должен причинить просителю фактический, экономический или иной ущерб;

проситель находится в зоне интересов, которые можно защитить решением по данному делу.

Можно с сожалением констатировать, что в Украине практика движется в ином направлении. Подробнее читайте в статье Виктора Мельниченко «Апогей административного судопроизводства: ничтожность публичного интереса именем Украины».