Адміністративний суд

https://racurs.ua/ua/2348-adminsud-hto-moje-zvernutysya.html

Ракурс

У державах Європи в більшості випадків заведено вважати, що тільки ті, чиї інтереси порушені конкретною дією, можуть бути зацікавлені в її перегляді. Це найтиповіша ситуація для адміністративних судів. Особа, що стала прямим об'єктом адміністративного впливу, має можливість оскаржити його в суді. Однак періодично виникають ситуації, коли хтось може бути зацікавлений у певній сфері адміністративної діяльності, що не впливає на нього безпосередньо.

У деяких правових системах можливість звернення до адміністративного суду залежить від того, наскільки адміністративна дія зачіпає їх (сусід домовласника, який отримав дозвіл на забудову, батько майбутнього школяра, який цікавиться, як витрачається шкільний бюджет).

Велика Британія

В англійському праві (Правила Верховного суду, мають статус закону) особа, яка звертається з проханням про судовий нагляд, повинна мати «істотний інтерес». Що це таке — не уточнюється, залишаючись на розсуд суду.

Англійські суди виходять з відносно нової ідеї законних очікувань як підстави для початку розгляду. У тому випадку, якщо адміністративний орган створює певні очікування щодо своїх дій або рішень, він не може вступити всупереч їм без надання цій стороні можливості бути заслуханою або виступити проти змін. Так, наприклад, ув'язнений може вимагати судового перегляду в разі зміни правил дострокового звільнення.

Концепція істотного інтересу передбачає, що ініціювання судового нагляду більше не пов'язане з інтересом особистого, правового або фінансового характеру. Особи і групи осіб, які обстоюють певні суспільні, а не особисті інтереси, можуть розглядатися як такі, що мають істотний інтерес.

Угорщина

У кодексі вказано, що клієнт або особа, чиї законні інтереси порушені, може звернутися до суду з вимогою перегляду адміністративного впливу на підставі того, що порушено закон.

Польща

Правила Вищого адміністративного суду дозволяють будь-якій особі, яка має законний інтерес, подати скаргу до адміністративного суду. Прокурор або комісар з прав людини може ініціювати судовий розгляд, як і громадські організації, чия діяльність пов'язана з конкретною справою.

США

У справі «Дата Процесинг» було сформульовано такі вимоги:

адміністративний орган має заподіяти прохачеві фактичний, економічний або інший збиток;

прохач перебуває в зоні інтересів, які можна захистити рішенням у цій справі.

Можна з жалем констатувати, що в Україні практика рухається в іншому напрямку. Детальніше читайте у статті Віктора Мельниченка «Апогей адміністративного судочинства: нікчемність публічного інтересу утверджують іменем України».