Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Антикоррупционный суд возглавила Елена Танасевич. Фото: ЕП

Антикоррупционный суд возглавила Елена Танасевич

7 мая 2019, 15:55
999

Высший антикоррупционный суд возглавила судья Елена Танасевич. Ее избрали председателем ВАКС на собрании судей этого органа сегодня, 7 мая, путем тайного голосования. Этому предшествовали две неудачные попытки избрать руководителя суда.

Танасевич, которая ранее была судьей Печенежского райсуда Харьковской области, получила 23 голоса при минимально необходимых 20-ти. Срок ее полномочий на должности главы ВАКС — три года.

Другого кандидата на пост председателя ВАКС — судью Ольгу Саландяк — поддержали лишь 10 участников голосования.

Антикоррупционный суд возглавила Елена Танасевич. Фото: ЧЕСНО

Напомним, что Антикоррупционный суд запустили в Украине 11 апреля. После избрания председателя этого суда и запуска автоматизированной системы документооборота в ВАКС начнет рассматривать дела топ-коррупционеров.

По ссылкам — полный перечень судей Антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Последние публикации

Показать больше
Новости партнеров
Загрузка...