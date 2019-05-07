Автоконцерн BMW потерял 75% прибыли из-за влияния расследования Еврокомиссии. Фото: Lumia Update

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Ракурс

Немецкий производитель авто BMW за первый квартал 2019 года потерял почти 75% чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потеря составила 588 млн евро.

Серьезное падение прибыли связано с влиянием расследования Еврокомиссии, которая изучает предполагаемый картельный сговор нескольких автоконцернов. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете BMW, передает «Лента».

В рамках расследования рассматриваются попытки концернов ограничить внедрение технологий, которые снижают количество выбросов вредных веществ, в автомобильный рынок Европы.

По данным Еврокомиссии, автоконцерны нарушили антимонопольное законодательство, чтобы повлиять на технические стандарты и лишить покупателей права на покупку более экологичных авто.

Теперь компаниям грозят возможные штрафы в размере 10% глобального оборота.

Как известно, Еврокомиссия в начале апреля опубликовала предварительное решение в деле о сговоре автоконцернов BMW, Daimler и Volkswagen. Решение не окончательное: автопроизводители могут оспорить вывод комиссии, но, если они проиграют, на компании наложат серьезные штрафы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в феврале BMW провел зимнее тестирование прототипа своего электрокроссовера iNEXT.