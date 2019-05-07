Автоконцерн BMW втратив 75% прибутку через вплив розслідування Єврокомісії. Фото: Lumia Update

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Ракурс

Німецький виробник авто BMW за перший квартал 2019 року втратив майже 75% чистого прибутку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Втрата склала 588 млн євро.

Серйозне падіння прибутку пов’язане з впливом розслідування Єврокомісії, яка вивчає ймовірну картельну змову декількох автоконцернів. Про це повідомляється в щоквартальному звіті BMW, передає «Лента».

В рамках розслідування розглядаються спроби концернів обмежити впровадження технологій, які знижують кількість викидів шкідливих речовин, в автомобільний ринок Європи.

За даними Єврокомісії, автоконцерни порушили антимонопольне законодавство, щоб вплинути на технічні стандарти і позбавити покупців права на покупку екологічніших авто.

Тепер компаніям загрожують можливі штрафи в розмірі 10% глобального обігу.

Як відомо, Єврокомісія на початку квітня опублікувала попереднє рішення у справі про змову автоконцернів BMW, Daimler і Volkswagen. Рішення не остаточне: автовиробники можуть оскаржити висновок комісії, але, якщо вони програють, на компанії накладуть серйозні штрафи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в лютому BMW провів зимове тестування прототипу свого електрокроссовера iNEXT.