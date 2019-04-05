Єврокомісія звинуватила BMW, Daimler і Volkswagen в уповільненні впровадження екотехнологій. Фото: ОкейДрайв

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Єврокомісія оприлюднила попереднє рішення у справі про змову автовиробників BMW, Daimler і Volkswagen.

У Єврокомісії вважають, що зазначені компанії змовилися щодо впровадження технологій очищення викидів і навмисно сповільнювали зазначений процес, повідомляється на сайті комісії.

Зазначимо, що вказані німецькі автовиробники можуть оскаржити цей висновок Єврокомісії. Після цього буде прийнято остаточне рішення у цій справі. У разі, якщо докази будуть визнані достатніми, автовиробникам загрожує штраф.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Єврокомісія почала офіційне розслідування щодо можливої ​​змови BMW, Daimler і Volkswagen, який тривав протягом 2006 — 2014 років, щодо уповільнення впровадження нових технологій очищення викидів. На той момент існували доступні технології, які менше забруднювали навколишнє середовище. Однак автовиробники не поспішали їх впроваджувати, таким чином позбавивши споживачів можливості купувати автомобілі, які приносять менше шкоди екології.

За словами єврокомісара з питань конкуренції Маргарет Вестагер, виробники можуть співпрацювати з метою поліпшення якості продукції, а не навпаки.