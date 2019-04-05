В постраждалого стріляли з травматичного пістолета, фото: newsfeeds.media

https://racurs.ua/ua/n120396-u-vinnyci-12-raziv-vystrilyly-v-muzykanta-z-miscevogo-restoranu.html

Ракурс

У Вінниці здійснено замах на вбивство музиканта місцевого ресторану.

У чоловіка 12 разів стріляли з травматичного пістолета, з цих пострілів 11 влучили в постраждалого, повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Інцидент стався 27 березня в ресторані «Гетьман». Між 31-річним жителем міста та рестораном закладу виник конфлікт, який завершився стріляниною. Здійснивши серію пострілів, зловмисник покинув заклад.

За цим інцидентом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Враховуючи характер вчиненого правопорушення, прокуратура змінила його кваліфікацію на ч. 2 ст. 15 — п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу — закінчений замах на вбивство, здійснений з хуліганських мотивів.

Особу зловмисника встановлено, йому повідомлено про підозру. Зазначається, що підозрюваний наразі переховуються від поліції, його оголошено в розшук.

Нагадаємо, в лютому в Дніпрі затримали чоловіка, котрий стріляв з балкону по людях. У результаті інциденту одну людину госпіталізували з пораненням у живіт. У зловмисника вилучили мисливську рушницю та травматичний пістолет.