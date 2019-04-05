Боротьба з накроторгівлею. Фото: Криминальная Украина

https://racurs.ua/ua/n120395-borotba-z-nakrotorgivleu-pravoohoronci-vyyavyly-laboratoriu-z-vygotovlennya-amfetaminu.html

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Нарколабораторію у Чернівецький області виявили правоохоронці вчора, 4 квітня. Двоє українців у орендованому будинку виготовляли амфетамін.

Двоє чоловіків 23-х та 25-и років облаштували у одній з кімнат лабораторію з виготовлення амфетаміну, повідомляють сьогодні у прес-службі Національної поліції Чернівецької області.

Чоловіки виготовляли наркотики за допомогою спеціального медичного обладнання та хімічних речовин. Також під час огляду приміщення було виявлено 10 гр речовини рослинного походження та 15 гр білого порошку. Всі виявлені речі було направлено на експертизу.

Поліцейські Буковини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво наркотичних засобів) та за ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Покарання за ці злочини передбачає до п’яти років позбавлення волі.