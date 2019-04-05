Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Боротьба з накроторгівлею. Фото: Криминальная Украина

Боротьба з накроторгівлею: правоохоронці виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну на Буковині (ФОТО)

5 кві 2019, 18:07
999

Нарколабораторію у Чернівецький області виявили правоохоронці вчора, 4 квітня. Двоє українців у орендованому будинку виготовляли амфетамін.

Двоє чоловіків 23-х та 25-и років облаштували у одній з кімнат лабораторію з виготовлення амфетаміну, повідомляють сьогодні у прес-службі Національної поліції Чернівецької області.

Чоловіки виготовляли наркотики за допомогою спеціального медичного обладнання та хімічних речовин. Також під час огляду приміщення було виявлено 10 гр речовини рослинного походження та 15 гр білого порошку. Всі виявлені речі було направлено на експертизу.

Поліцейські Буковини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво наркотичних засобів) та за ч. 1 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Покарання за ці злочини передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну на Буковині. Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохоронці виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну на Буковині. Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохоронці виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну на Буковині. Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохоронці виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну на Буковині. Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохоронці виявили лабораторію з виготовлення амфетаміну на Буковині. Фото: cv.npu.gov.ua

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше