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Ракурс
Борьба с накроторговлей. Фото: Криминальная Украина

Борьба с накроторговлей: правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению амфетамина на Буковине (ФОТО)

5 апр 2019, 18:07
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Нарколабораторию в Черновицкой области обнаружили правоохранители вчера, 4 апреля. Двое украинцев в арендованном доме изготавливали амфетамин.

Двое мужчин 23-х и 25-и лет обустроили в одной из комнат лабораторию по изготовлению амфетамина, сообщают сегодня в пресс-службе Национальной полиции Черновицкой области.

Мужчины делали наркотики с помощью специального медицинского оборудования и химических веществ. Также во время осмотра помещения были обнаружены 10 гр вещества растительного происхождения и 15 гр белого порошка. Все обнаруженные вещи были направлены на экспертизу.

Полицейские Буковины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство наркотических средств) и по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного производства наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Наказание за эти преступления предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению амфетамина на Буковине. Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению амфетамина на Буковине. Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению амфетамина на Буковине. Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению амфетамина на Буковине. Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохранители обнаружили лабораторию по изготовлению амфетамина на Буковине. Фото: cv.npu.gov.ua

Источник: Ракурс


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