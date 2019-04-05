Борьба с накроторговлей. Фото: Криминальная Украина

https://racurs.ua/n120395-borba-s-nakrotorgovley-pravoohraniteli-obnarujili-laboratoriu-po-izgotovleniu-amfetamina.html

Ракурс

Нарколабораторию в Черновицкой области обнаружили правоохранители вчера, 4 апреля. Двое украинцев в арендованном доме изготавливали амфетамин.

Двое мужчин 23-х и 25-и лет обустроили в одной из комнат лабораторию по изготовлению амфетамина, сообщают сегодня в пресс-службе Национальной полиции Черновицкой области.

Мужчины делали наркотики с помощью специального медицинского оборудования и химических веществ. Также во время осмотра помещения были обнаружены 10 гр вещества растительного происхождения и 15 гр белого порошка. Все обнаруженные вещи были направлены на экспертизу.

Полицейские Буковины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство наркотических средств) и по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного производства наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Наказание за эти преступления предусматривает до пяти лет лишения свободы.