В Виннице 12 раз выстрелили в музыканта из местного ресторана

В пострадавшего стреляли из травматического пистолета, фото: newsfeeds.media

https://racurs.ua/n120396-v-vinnice-12-raz-vystrelili-v-muzykanta-iz-mestnogo-restorana.html

Ракурс

В Виннице совершено покушение на убийство музыканта местного ресторана.

В мужчину 12 раз стреляли из травматического пистолета, из этих выстрелов 11 попали в пострадавшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Инцидент произошел 27 марта в ресторане «Гетьман». Между 31-летним жителем города и рестораном заведения возник конфликт, который завершился стрельбой. Совершив серию выстрелов, злоумышленник покинул заведение.

За этим инцидентом полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Учитывая характер совершенного правонарушения, прокуратура изменила его квалификацию на ч. 2 ст. 15 — п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса — законченное покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Личность злоумышленника установлена, ему сообщено о подозрении. Отмечается, что подозреваемый в настоящее время скрываются от полиции, он объявлен в розыск.

Напомним, в феврале в Днепре задержали мужчину, который стрелял с балкона по людям. В результате инцидента один человек госпитализирован с ранением в живот. У злоумышленника изъяли охотничье ружье и травматический пистолет.