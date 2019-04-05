Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в замедлении внедрения экотехнологий. Фото: ОкейДрайв

https://racurs.ua/n120397-evrokomissiya-obvinila-bmw-daimler-i-volkswagen-v-zamedlenii-vnedreniya-ekotehnologiy.html

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Еврокомиссия обнародовала предварительное решение в деле о сговоре автопроизводителей BMW, Daimler и Volkswagen.

В Еврокомиссии считают, что указанные компании сговорились относительно внедрения технологий очистки выбросов и намеренно замедляли указанный процесс, сообщается на сайте комиссии.

Отметим, что указанные немецкие автопроизводители могут оспорить указанный вывод Еврокомиссии. После этого будет принято окончательное решение в этом деле. В случае, если доказательства будут признаны достаточными, автопроизводителям грозит штраф.

Напомним, в сентябре 2018 года Еврокомиссия начала официальное расследование относительно возможного сговора BMW, Daimler и Volkswagen, который произошел в 2006 — 2014 годах, относительно замедления внедрения новых технологий очистки выбросов. На тот момент существовали доступные технологии, которые меньше загрязняли окружающую среду. Однако автопроизводители не спешили их внедрять, таким образом лишая потребителей возможности покупать автомобили, которые приносят меньший вред экологии.

По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, производители могут сотрудничать с целью улучшения качества продукции, а не наоборот.