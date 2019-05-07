Піджак за 3 тис. євро: від Ірини Луценко чекають декларування дорогого французького блейзера, фото — iPress.ua

https://racurs.ua/ua/n121649-pidjak-iryny-lucenko-vid-drujyny-genprokurora-chekaut-deklaruvannya-francuzkogo-bleyzera-za-3-tys.html

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Ірина Луценко, нардеп та дружина генерального прокурора Юрія Луценка, потрапила у поле зору блогерів, які помітили на ній дорогий предмет гардеробу.

Подружжя Луценків нещодавно перебувало в Італії й під час реєстрації на літак їх сфотографували. Користувачі помітили, що представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко була вдягнена у двобортний блейзер французського luxury-бренду BALMAIN. Його ціна становить приблизно 3 тис. євро.

Олександр Лємєнов, юрист та експерт в сфері антикорупційної політики, у Фейсбук провів розрахунки, які свідчать, що Луценко зобов’язана задекларувати дорогу покупку. Таку вимогу до неї передбачає закон «Про запобігання корупції» (ч. 2 ст. 52). У випадку придбання майна або отримання прибутку, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року, суб'єкт декларування у 10-денний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це НАЗК.

Якщо датою придбання є 2018 рік, то Луценко мала б задекларувати своє коштовне придбання і внести повідомлення про суттєві зміни, оскільки вартість блейзера становила понад 55 прожиткових мінімумів.

Сподіваюсь, в калькуляції ми не помилились, а Ірина Степанівна своїм власним прикладом доведе, що е-декларування — воно для всіх однакове, в тому числі, коли ти дружина генпрокурора. Для цього потрібно просто продемонструвати чек про придбання шикарного двубортного блейзера, — написав Лємєнов.

Нагадаємо, що у лютому цього року нардеп Ірина Луценко вилаялася під час доповіді з парламентської трибуни.