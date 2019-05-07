Канали Медведчука в політичних ток-шоу найчастіше показують Киву, Пальчевського та Шуфрича

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Політичні ток-шоу на українських телеканалах за чотири місяці президентської кампанії стали майданчиками для дискусій про корупцію в оборонці, законопроект про мову, зміни до Конституції, дебати, геополітику. Як зазначають аналітики, на телеканалах, які пов’язують з проросійським політиком Віктором Медведчуком, дискутували, переважно, одні й ті ж люди.

Йдеться про президента клініки Eurolab Андрія Пальчевського, який відвідав 66% випусків ток-шоу «Український формат» на NewsOne. Євгеній Червоненко сходив на 53% випусків «Пульсу» на «112», — пише «Детектор медіа», який проаналізував усі випуски ток-шоу «Український формат» та «Протистояння» на NewsOne і «Пульс» на «112», що вийшли за час президентської кампанії.

Головним героєм та беззаперечним лідером походів на ток-шоу став Ілля Кива: він сходив на 22 із 41 програми. Друге місце із відставанням усього на один випуск (21 програма) посів Андрій Пальчевський, екс-росіянин, який балотування в Держдуму та перебував на посаді заступника міністра в уряді Азарова. Третє місце розділяють Нестор Шуфрич із «Опозиційної платформи — За життя» та Олександр Горган із БПП, які відвідали по 18 випусків ток-шоу.

Трьома китами «Українського формату» виявилися Вадим Карасьов, Ілля Кива та Андрій Пальчевський, кожен із яких відвідав по 66% випусків програми.

Загалом, 14 осіб відвідали понад третину всіх місцевих програм за час президентської кампанії. Серед них чомусь і двоє журналістів: Сергій Щербина та Юрій Луканов. Понад третину випусків «Пульсу» відвідало 15 осіб, а трьома найчастішими гостями стали Ілля Кива, Олексій Гончаренко та Євген Червоненко.

Журналісти нагадують, що оновлення — критично важлива річ для ток-шоу, адже, коли одні й ті ж люди обмінюються одними й тими ж ідеями, це неодмінно призводить до деградації дискусії.