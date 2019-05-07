Рейтинг завсегдатаев каналов Медведчука

https://racurs.ua/n121648-reyting-zavsegdataev-kanalov-medvedchuka-samye-chastye-gosti-politicheskih-tok-shou-infografika.html

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Политические ток-шоу на украинских телеканалах за четыре месяца президентской кампании стали площадками для дискуссий о коррупции в оборонке, законопроекте о языке, изменениях в Конституцию, дебатах, геополитике. Как отмечают аналитики, на телеканалах, которые связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, дискутировали, преимущественно, одни и те же люди.

Речь идет о президенте клиники Eurolab Андрее Пальчевском, который посетил 66% выпусков ток-шоу «Украинский формат» на NewsOne. Евгение Червоненко, сходившим на 53% выпусков «Пульса» на «112», пишет «Детектор медіа» на основе анализа всех выпусков ток-шоу «Украинский формат» и «Противостояние» на NewsOne и «Пульс» на «112», вышедших за время президентской кампании.

Главным героем и безоговорочным лидером походов на ток-шоу стал Илья Кива: он сходил на 22 из 41 программы. Второе место с отставанием всего на один выпуск (21 программа) занял Андрей Пальчевский, экс-россиянин, баллотировавшийся в Госдуму и занимавший должность замминистра в правительстве Азарова. Третье место разделяют Нестор Шуфрич из «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Александр Горган из БПП, которые посетили по 18 выпусков ток-шоу.

Тремя китами «Украинского формата» оказались Вадим Карасев, Илья Кива и Андрей Пальчевский, каждый из которых посетил по 66% выпусков программы.

В общем, 14 политиков посетили свыше трети всех местных программ за время президентской кампании. Среди них были двое журналистов — Сергей Щербина и Юрий Луканов. Более трети выпусков «Пульса» посетили 15 человек, а тремя самыми частыми гостями стали Илья Кива, Алексей Гончаренко и Евгений Червоненко.

Журналисты напоминают, что обновление — критически важный момент для ток-шоу, ведь, когда одни и те же люди обмениваются одними и теми же идеями, это непременно приводит к деградации дискуссии.