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Появилось первое видео с эвакуации в «Шереметьево» и стало известно состояние пострадавшей украинки. Фото: РИА

Авиакатастрофа в «Шереметьево»: появились данные о состоянии пострадавшей украинки и новое видео эвакуации

7 мая 2019, 14:40
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Видео с авиакатастрофы в Шереметьево выложил один из выживших пассажиров сгоревшегосамолета Sukhoi Superjet 100.

На нем можно наблюдать первые минуты после трагической авиакатастрофы в московском аэропорту. На видео видно, что люди отходят как можно дальше, а на фоне пылает самолет.

Пассажиры находятся в ужасном состоянии и с трудом держатся на ногах. Так, одна женщина осела на траву, пока спасатель поддерживал ее, чтобы она не упала и не травмировалась еще больше.

Сотрудники аэропорта как могли поддерживали пассажиров, а на фоне пожарные пытались потушить охваченный огнем самолет.

Стало известно, в каком состоянии гражданка Украины, которая тоже летела на этом самолете. По словам официального представителя Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Самолет Sukhoi Superjet 100 внутри. Фото: ТАСС

Авиакатастрофа в "Шереметьево": самолет почти полностью сгорел

Вчера в московском аэропорту после аварийной посадки загорелся самолет. В результате погибли 40 пассажиров и бортпроводник.

Ранее сообщалось, что основной версией причины авиакатастрофы называют ошибки пилотов.

Источник: Ракурс


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