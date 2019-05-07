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Появилось первое видео с эвакуации в «Шереметьево» и стало известно состояние пострадавшей украинки. Фото: РИА
Авиакатастрофа в «Шереметьево»: появились данные о состоянии пострадавшей украинки и новое видео эвакуацииhttps://racurs.ua/n121647-poyavilos-novoe-video-s-evakuacii-v-sheremetevo-i-stalo-izvestno-sostoyanie-postradavshey.htmlРакурс
Видео с авиакатастрофы в Шереметьево выложил один из выживших пассажиров сгоревшегосамолета Sukhoi Superjet 100.
На нем можно наблюдать первые минуты после трагической авиакатастрофы в московском аэропорту. На видео видно, что люди отходят как можно дальше, а на фоне пылает самолет.
Пассажиры находятся в ужасном состоянии и с трудом держатся на ногах. Так, одна женщина осела на траву, пока спасатель поддерживал ее, чтобы она не упала и не травмировалась еще больше.
Сотрудники аэропорта как могли поддерживали пассажиров, а на фоне пожарные пытались потушить охваченный огнем самолет.
Первые минуты после эвакуации с аварийного «Суперджета». Видео выложил пассажир сгоревшего самолёта pic.twitter.com/gY6i4p6aBA— Лентач (@oldLentach) 7 мая 2019 г.
Стало известно, в каком состоянии гражданка Украины, которая тоже летела на этом самолете. По словам официального представителя Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Вчера в московском аэропорту после аварийной посадки загорелся самолет. В результате погибли 40 пассажиров и бортпроводник.
Ранее сообщалось, что основной версией причины авиакатастрофы называют ошибки пилотов.
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