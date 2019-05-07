Авиакатастрофа в «Шереметьево»: пилоты совершили ряд ошибок. Фото: ВВ

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Ракурс

Авиакатастрофа в московском аэропорту «Шереметьево», согласно основной версии, произошла из-за ошибки пилотов самолета Sukhoi Superjet 100.

Направление самолета в грозовой фронт было первой ошибкой пилотов, ведь там в борт попала молния. Об этом сообщают УНН на своей странице в Facebook.

Уже через 14 мин. от начала полета стало известно, что в самолете отказала автоматика и он нуждается в аварийной посадке в аэропорту.

После этого сообщения, самолет некоторое время кружил в небе, и пилоты решились на приземление. Однако, эксперты утверждают, что сначала пилоты должны были сжечь керосин и только потом идти на посадку.

Во время приземления в ручном режиме пилоты допустили очередные ошибки. В результате, когда самолет отскакивал от полосы пассажиры на последних рядах сильно травмировались и не могли самостоятельно выбраться.

В этой страшной авиакатастрофе погибли 40 пассажиров и бортпроводник.

Под вопросом также оказалось качество работы пожарных аэропорта.

Как известно, среди пассажиров была гражданка Украины. Женщине удалось выжить и в настоящее время она находится в больнице.

Как ранее сообщалось, в самолете также находился матрос, который в 2014 году изменил Украине в Крыму. Он погиб вместе с женой.