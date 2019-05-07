Авіакатастрофа у «Шереметьєво»: пілоти припустилися низки помилок

Авіакатастрофа у «Шереметьєво»: пілоти здійснили низку помилок. Фото: BB

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Ракурс

Авіакатастрофа у московському аеропорту «Шереметьєво», згідно з основною версією, сталася через помилки пілотів літака Sukhoi Superjet 100.

Спрямування літака у грозовий фронт було першою помилкою пілотів, адже там у борт влучила блискавка. Про це повідомляють УНН на своїй сторінці у Facebook.

Вже через 14 хв. від початку польоту стало відомо, що у літаку відмовила автоматика і він потребує аварійної посадки у аеропорту.

Після цього повідомлення, літак деякий час кружляв у небі і пілоти наважились на приземлення. Однак, експерти стверджують, що спершу пілоти мали спалити керосин і тільки потім йти на посадку.

Під час приземлення у ручному режимі пілоти допустили чергові помилки. Внаслідок цього, коли літак відскакував від смуги пасажири на останніх рядах сильно травмувалися и не могли самотужки вибратися.

У цій страшній авіакатастрофі загинули 40 пасажирів і бортпровідник.

Під сумнівом також опинилася якість роботи пожежників аеропорту.

Як відомо, серед пасажирів була громадянка України. Жінці пощастило вижити і наразі вона перебуває у лікарні.

Як раніше повідомлялося, у літаку також перебував матрос, який у 2014 році зрадив Україну в Криму. Він загинув разом із дружиною.