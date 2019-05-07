Авіакатастрофа у «Шереметьєво»: пілоти припустилися низки помилок

Ракурсhttps://racurs.ua/
Авіакатастрофа у «Шереметьєво»: пілоти здійснили низку помилок. Фото: BB
Авіакатастрофа у «Шереметьєво»: пілоти припустилися низки помилокhttps://racurs.ua/ua/n121641-aviakatastrofa-u-sheremetievo-piloty-zdiysnyly-nyzku-pomylok.htmlРакурс
Авіакатастрофа у московському аеропорту «Шереметьєво», згідно з основною версією, сталася через помилки пілотів літака Sukhoi Superjet 100.
Спрямування літака у грозовий фронт було першою помилкою пілотів, адже там у борт влучила блискавка. Про це повідомляють УНН на своїй сторінці у Facebook.
Вже через 14 хв. від початку польоту стало відомо, що у літаку відмовила автоматика і він потребує аварійної посадки у аеропорту.
Після цього повідомлення, літак деякий час кружляв у небі і пілоти наважились на приземлення. Однак, експерти стверджують, що спершу пілоти мали спалити керосин і тільки потім йти на посадку.
Під час приземлення у ручному режимі пілоти допустили чергові помилки. Внаслідок цього, коли літак відскакував від смуги пасажири на останніх рядах сильно травмувалися и не могли самотужки вибратися.
У цій страшній авіакатастрофі загинули 40 пасажирів і бортпровідник.
Під сумнівом також опинилася якість роботи пожежників аеропорту.
Як відомо, серед пасажирів була громадянка України. Жінці пощастило вижити і наразі вона перебуває у лікарні.
Як раніше повідомлялося, у літаку також перебував матрос, який у 2014 році зрадив Україну в Криму. Він загинув разом із дружиною.
Загрузка...