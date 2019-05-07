Савченко заявила про шпигування і терор влади Порошенка та попросила держохорону / Фото: Голос Севастополя

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Надія Савченко під час сьогоднішнього засідання Броварського суду у справі щодо організації терактів у центрі Києва, заявила, що в Україні впродовж останніх років постійно піднімалася тема терору, «накручувалася» ситуація.

Терор створювала українська влада за наказом Порошенка, — сказала Савченко журналістам після завершення засідання суду.

Нагадаємо, 7 травня Броварський міський суд Київської області відклав судове засідання у справі Савченко та екс-керівника центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці теракту. Підготовче судове засідання має відбутися 31 травня, де розглядатимуть продовження запобіжних заходів обвинуваченим.

Водночас Надія Савченко поскаржилася на постійне шпигування.

Ми змушені постійно перевіряти автомобіль на «закладки». Я зверталася до очільника МВС Арсена Авакова з проханням надати мені державну охорону, але відповіді так і не отримала — резюмувала нардеп.

Вона також додала, що як парламентарій і як громадянин України, якому загрожує небезпека, має право на держохорону.

Відповіді Авакова немає, охорони немає — повідомила Савченко.

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний суд направив кримінальне провадження за обвинуваченням Надії Савченко та Володимира Рубана до суду у Броварах. 16 квітня обох підозрюваних в організації терактів випустили з-під варти.