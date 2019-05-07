Людські кістки знайшли у клумбі біля університету в Дніпрі, фото — Інформатор

https://racurs.ua/ua/n121639-ludski-kistky-znayshly-u-klumbi-bilya-universytetu-v-dnipri-foto-video.html

Ракурс

У Дніпрі біля Аграрного університету знайшли людські кістки. На останки наткнулися робітники, які встановлювали систему автоматичного поливу клумби.

Кістки у людному місці виявили опівдні 6 травня. Спочатку припускали, що на перехресті кількох вулиць Дніпра виявили останки тварини, але форма кісток нагадувала людську й копачі зателефонували у поліцію, повідомляє «Інформатор».

Спочатку робітники знайшли кістку, що нагадує стегнову. У присутності правоохоронців та судмедексперта розкопки продовжилися і в клумбі виявили ще кілька кісток. Серед них були такі, що нагадують гомілкові, хребці й фаланги. Відповідно до попередньої інформації, знайдені останки справді належать людині.

Правоохоронці припускають, що кістки пролежали в землі декілька десятків років. Остаточні висновки щодо знахідки надасть судово-медична експертиза.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що рятувальники витягли останки людини з колодязяв селищі поблизу Торецька в Донецькій області.