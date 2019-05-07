Смертельна ДТП в Карпатах: затримали главу федерації рафтингу. Фото: Спутник

https://racurs.ua/ua/n121638-smertelna-dtp-v-karpatah-zatrymaly-glavu-federaciyi-raftyngu.html

Ракурс

В Коломиї поліція затримала главу місцевої федерації рафтингу. Організація дала дозвіл на перевезення вантажівці, яка вчора зірвалась з 40-метрового обриву в річку з десятками туристів.

Стосовно чоловіка почали кримінальне провадження за фактом вчинення дій, передбачених ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. Про це повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало, передає «Українська правда».

Водієві вантажівки, якого затримали раніше, готується оголошення про підозру за ч. 3 ст. 287 КК України. Суд обере запобіжний захід 8 травня.

Як відомо, напередодні вантажівка, в якій перебували 23 туриста з Білорусі, зірвалася в річку. В результаті троє осіб загинули, п’ятеро туристів отримали переломи і ще у п’ятьох виявили забої.

Як раніше повідомляв «Ракурс», згідно з результатами медичного огляду, водій був п’яний. Тому, коли він спробував повернути праворуч, водій не впорався з керуванням машиною і вона поїхала в зворотному напрямку.