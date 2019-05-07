Справа про розстріли на Майдані: Порошенко не прийшов на допит у Генпрокуратуру / Фото: Полтава

https://racurs.ua/ua/n121637-sprava-pro-rozstrily-na-maydani-poroshenko-ne-pryyshov-na-dopyt-u-genprokuraturu.html

Ракурс

У справі розстрілів на Майдані чинний президент Петро Порошенко не з’явився на допит до Генпрокуратури. Про це сьогодні журналістам повідомив керівник управління спецрозслідувань відомства Сергій Горбатюк.

Будемо надсилати ще одну повістку. Уточню у слідчого, на яку дату, — сказав Горбатюк.

Також, за словами представника Генпрокуратури, глава держави досі не підписав протокол свого першого допиту від 2016 року, який було зафіксовано на відео. Тоді Порошенко його не підписав, пославшись на зайнятість.

Коментуючи тему викликів на допит, Горбатюк додав, що повістки направляються заздалегідь, «враховуючи президентський графік».

На сьогоднішню дату ніхто не дзвонив і не уточнював, — сказав керівник управління спеціальних розслідувань.

Нагадаємо, 6 травня «Ракурс» повідомляв, що слідчі викликали Порошенка на допит як свідка на 10.00 7 травня. У Генпрокуратурі планували поговорити з чинним президентом щодо справи про злочини проти Майдану. Разом з тим, сьогодні зранку Порошенко брав участь у церемонії приведення до присяги суддів Верховного суду.

Попередній допит Порошенка у справі Майдану відбувся у листопаді 2016 року. Тоді допит тривав впродовж шести годин.

За інформацією Генпрокуратури, під час Революції гідності постраждало 2,5 тис. осіб, 104 загинуло. Також з 18 лютого по 2 березня 2014 року у центрі Києва загинуло 17 силовиків.