Антикорупційний суд: ЗМІ дізналися прізвища претендентів на керівні посади, фото — Фейсбук

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ЗМІ дізналися прізвища претендентів на керівні посади у новоствореному Антикорупційному суді. Наразі відомо про чотирьох охочих посісти адміністративні посади.

Усі вони є суддями Вищого антикорупційного суду, повідомляє 7 травня «Судово-юридична газета».

Сьогодні у Києві мають відбутися збори суддів Антикорупційного суду. Видання стверджує, що на посаду голови Вищого антикорупційного суду претендують Олег Павлишин і Олена Танасевич.

Павлишин — суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. У 1990-х він працював в правоохоронних органах, з 1994 року був суддею Городоцького райсуду Львівщини, а з 2002 року працював у Львівському апеляційному суді. Наразі він виконує обов’язки голови Вищої атестаційної комісії суддів як найстарший суддя.

Суддя Танасевич до обрання в Антикорупційний суд здійснювала правосуддя в Печенізькому райсуді Харківської області. Присягу судді прийняла у 2012 році.

Судді Віктор Маслов і Євген Крук претендують на посаду заступника голови Вищого антикорупційного суду.

Крук з 2006 року займався адвокатською діяльністю. Маслов раніше здійснював правосуддя у Тростянецькому районному суді Сумщини. Проти нього продовжують виступати громадські та антикорупційні активісти. Під час конкурсу вони повідомляли, що Маслов під час навчання у Національній школі суддів в Харкові з 2 червня по 26 червня 2015 року одночасно продовжував виносити рішення (109 випадків). У декларації Маслова за 2017 рік йдеться про те, що його дружина придбала за 20 тис. грн автомобіль Daewoo Matiz 2013 року випуску, хоча реальна ціна машини складала приблизно 83,7 тис. грн.

До інших кандидатів на адміністративні посади у Вищому антикорупційному суді громадськість претензій не мала.

Нагадаємо, що на початку березня Вища кваліфікаційна комісія суддів України затвердила рейтинги кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах конкурсу, який було оголошено торік у серпні.

Суд запрацює після призначення щонайменше 35 служителів Феміди, причому 10 з них мають бути суддями Апеляційної палати. Закон про Вищий антикорупційний суд Рада ухвалила у червні 2018 року. Він займатиметься виключно справами топ-корупції.