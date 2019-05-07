Антикоррупционный суд: СМИ узнали фамилии претендентов на руководящие должности, фото — Фейсбук

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СМИ узнали фамилии претендентов на руководящие должности в Антикоррупционном суде. Пока известно о четырех желающих занять административные должности.

Все они являются судьями Высшего антикоррупционного суда, сообщает 7 мая «Судебно-юридическая газета».

Сегодня в Киеве должно состояться собрание судей Антикоррупционного суда. Издание утверждает, что на должность председателя Высшего антикоррупционного суда претендуют Олег Павлишин и Елена Танасевич.

Павлишин — судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. В 1990-х он работал в правоохранительных органах, с 1994 года был судьей Городокского райсуда Львовской области, а с 2002 года работал во Львовском апелляционном суде. Сейчас он исполняет обязанности председателя Высшей аттестационной комиссии судей как самый старший по возрасту судья.

Судья Танасевич до избрания в Антикоррупционный суд осуществляла правосудие в Печенежском райсуде Харьковской области. Присягу судьи приняла в 2012 году.

Судьи Виктор Маслов и Евгений Крук претендуют на должность заместителя председателя Высшего антикоррупционного суда.

Крук с 2006 года занимался адвокатской деятельностью. Маслов ранее осуществлял правосудие в Тростянецком районном суде Сумщины. Против него продолжают выступать общественные и антикоррупционные активисты. Во время конкурса они сообщали, что Маслов во время учебы в Национальной школе судей в Харькове со 2 июня по 26 июня 2015 года одновременно продолжал выносить решения (109 случаев). В декларации Маслова за 2017 год указано, что его жена приобрела за 20 тыс. грн автомобиль Daewoo Matiz 2013 выпуска, хотя реальная цена машины составляла примерно 83,7 тыс. грн.

К другим кандидатам на административные должности в Высшем антикоррупционном суде у общественности претензий не было.

Напомним, что в начале марта Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинги кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в рамках конкурса, объявленного в августе прошлого года.

Суд заработает после назначения не менее 35 служителей Фемиды, причем десять из них должны быть судьями Апелляционной палаты. Закон о Высшем антикоррупционном суде Рада приняла в июне 2018 года. Он будет заниматься исключительно делами топ-коррупции.