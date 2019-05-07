На горе Поп Иван Черногорский идет сильный снег. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

https://racurs.ua/n121635-na-gore-pop-ivan-chernogorskiy-idet-silnyy-sneg-video.html

Ракурс

Гору Поп Иван Черногорский в Карпатах заметает снегом. Видимость на местности ограничена.

Туристов предупреждают, что следует воздержаться от выхода в высокогорье. Сейчас такие прогулки могут быть опасными. Об этом сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

По состоянию на 6.20 утра 7 мая на горе столбики термометра показывали 6° мороза. Ветер северо-западный со скоростью 20−25 м/с.

Небо облачное, а все вокруг засыпает снегом.

Пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области предупреждает, что в течение суток значительно ухудшится погода. В горах ожидается мокрый снег и усиление ветра.

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Как ранее сообщал «Ракурс» 2 мая в Карпатах пошел снег, а на гору Поп Иван Черногорский опустился туман