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Ракурс
На горе Поп Иван Черногорский идет сильный снег. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На горе Поп Иван Черногорский идет сильный снег (ВИДЕО)

7 мая 2019, 11:23
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Гору Поп Иван Черногорский в Карпатах заметает снегом. Видимость на местности ограничена.

Туристов предупреждают, что следует воздержаться от выхода в высокогорье. Сейчас такие прогулки могут быть опасными. Об этом сообщается на странице Черногорского поисково-спасательного поста в Facebook.

По состоянию на 6.20 утра 7 мая на горе столбики термометра показывали 6° мороза. Ветер северо-западный со скоростью 20−25 м/с.

Небо облачное, а все вокруг засыпает снегом.

Пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области предупреждает, что в течение суток значительно ухудшится погода. В горах ожидается мокрый снег и усиление ветра.

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Как ранее сообщал «Ракурс» 2 мая в Карпатах пошел снег, а на гору Поп Иван Черногорский опустился туман

Источник: Ракурс


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