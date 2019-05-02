Снег в Карпатах выпал в мае. Фото: Снеголавинная ситуация в Карпатах в Facebook

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Ракурс

В Карпатах 2 мая начал идти снег и опустился туман. Из-за непогоды значительно ухудшилась видимость — до 20 м.

По состоянию на сегодняшнее утро на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман. Ветер западный, 10 м/с. Температура воздуха 2° мороза. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации спасателей, из-за слоя майского снега с высот 1 тыс. 300 — 1 тыс. 400 м на уровне моря тропы уже не просматриваются. Также не видно отметок из-за налипания снега на деревьях. Ожидается, что сегодня-завтра будет сыпать сильный мокрый снег, порывы ветра будут достигать до 30 м/сек. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.

В украинском Гидрометцентре сообщили, что сегодня в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется умеренная снеголавинная опасность 2 уровня (в основном благоприятные условия).

Напомним, в Черниговской области на Пасху райцентр Нежин и окрестности города покрылись толстым слоем града. Слой града был очень толстым, а его шарики — аномально большого диаметра. Из-за этого осадки местные жители сначала восприняли за снег.