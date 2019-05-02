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Ракурс
В Польше с 17 попытки установили музыкальный рекорд. Фото: pap

В Польше установили музыкальный рекорд Гиннеса (ФОТО, ВИДЕО)

2 мая 2019, 11:28
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В Польше музыканты побили рекорд Гиннеса, который установили в прошлом году. На центральной площади Вроцлава собрались 7 тыс. 423 гитариста, которые сыграли вместе песню Джимми Хендрикса «Hey Joe».

Рекорд удалось побить, собрав на 12 гитаристов больше, чем в прошлом году. Среди музыкантов были гитаристы из групп Lordi, Slade и многих других. Об этом сообщает местное издание Onet Wroclaw.

Попытка побить гитарный рекорд Гиннесе происходит уже в 17 раз. Гитаристы ежегодно собираются в этом городе, чтобы сыграть вместе с приглашенными музыкантами на площади Рынок.

В Польше тысячи гитаристов собрались на площади, чтобы побить рекорд. Фото: pap

Они начали собираться с самого утра, а рекорд побили в 16.00 по местному времени. Мероприятие сопровождалось вечерним концертом, после которого официально начался Вроцлавский фестиваль. Он будет длиться в течение трех дней.

Впервые мероприятие провели в 2003 году. Тогда на нем собралось 588 гитаристов.

Как ранее сообщал «Ракурс», во Львове в марте установили музыкальный национальный рекорд.


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