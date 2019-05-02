У Польщі з 17 спроби встановили музичний рекорд. Фото: pap

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Ракурс

У Польщі музиканти побили рекорд Гіннеса, який встановили минулого року. На центральній площі Вроцлава зібралися 7 тис. 423 гітариста, які зіграли разом пісню Джиммі Хендрікса «Hey Joe».

Рекорд вдалося побити, зібравши на 12 гітаристів більше, ніж минулого року. Серед музикантів були гітаристи з груп Lordi, Slade і багатьох інших. Про це повідомляє місцеве видання Onet Wroclaw.

Спроба побити гітарний рекорд Гіннеса відбувається вже в 17 раз. Гітаристи щорічно збираються в цьому місті, щоб зіграти разом із запрошеними музикантами на площі Ринок.

Вони почали збиратися з самого ранку, а рекорд побили о 16.00 за місцевим часом. Захід супроводжувався вечірнім концертом, після якого офіційно почався Вроцлавський фестиваль. Він триватиме протягом трьох днів.

Вперше захід провели в 2003 році. Тоді на ньому зібралося 588 гітаристів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Львові в березні встановили музичний національний рекорд.