Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Польщі з 17 спроби встановили музичний рекорд. Фото: pap

У Польщі встановили музичний рекорд Гіннеса (ФОТО, ВІДЕО)

2 тра 2019, 11:28
999

У Польщі музиканти побили рекорд Гіннеса, який встановили минулого року. На центральній площі Вроцлава зібралися 7 тис. 423 гітариста, які зіграли разом пісню Джиммі Хендрікса «Hey Joe».

Рекорд вдалося побити, зібравши на 12 гітаристів більше, ніж минулого року. Серед музикантів були гітаристи з груп Lordi, Slade і багатьох інших. Про це повідомляє місцеве видання Onet Wroclaw.

У Польщі тисячі гітаристів зібралися на площі, щоб побити рекорд. Фото: pap

Спроба побити гітарний рекорд Гіннеса відбувається вже в 17 раз. Гітаристи щорічно збираються в цьому місті, щоб зіграти разом із запрошеними музикантами на площі Ринок.

Вони почали збиратися з самого ранку, а рекорд побили о 16.00 за місцевим часом. Захід супроводжувався вечірнім концертом, після якого офіційно почався Вроцлавський фестиваль. Він триватиме протягом трьох днів.

Вперше захід провели в 2003 році. Тоді на ньому зібралося 588 гітаристів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Львові в березні встановили музичний національний рекорд.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...