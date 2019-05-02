Сніг у Карпатах випав у травні. Фото: Сніголавинна ситуація в Карпатах у Facebook

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Ракурс

У Карпатах 2 травня почав йти сніг та опустився туман. Через негоду значно погіршилася видимість — до 20 м.

Станом на сьогоднішній ранок на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман. Вітер західний, 10 м/с. Температура повітря 2° морозу. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією рятувальників, через шар травневого снігу з висот 1 тис. 300 — 1 тис. 400 м на рівні моря стежки вже не проглядаються. Також не видно позначок через налипання снігу на деревах. Очікується, що сьогодні-завтра сипатиме сильний мокрий сніг, пориви вітру сягатимуть до 30 м/с. Місцевим мешканцям та туристам наполегливо рекомендують утриматись від походів на високогір’я.

В українському Гідрометцентрі повідомили, що сьогодні у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається помірна сніголавинна небезпека 2 рiвня (в основному сприятливі умови).

Нагадаємо, в Чернігівський області на Великдень райцентр Ніжин та околиці міста вкрилися товстим шаром граду. Шар граду був дуже товстим, а його кульки -аномально великого діаметру. Через це опади місцеві жителі спочатку сприйняли за сніг.