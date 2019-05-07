На горі Піп Іван Чорногірський йде сильний сніг. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний посі

https://racurs.ua/ua/n121635-na-gori-pip-ivan-chornogorskyy-yde-sylnyy-snig-video.html

Ракурс

Гору Піп Іван Чорногірський у Карпатах засипає снігом. Видимість на місцевості обмежена.

Туристів попереджають, що варто утриматися від виходу у високогір’я. Наразі такі прогулянки можуть бути небезпечними. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Станом на 6.20 ранку 7 травня на горі стовпчики термометру показували 6° морозу. Вітер північно-західний зі швидкістю 20−25 м/с.

Небо хмарне, а все навкруги засипає снігом.

Прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області попереджає, що протягом доби значно погіршиться погода. В горах очікується мокрий сніг та посилення вітру.

Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Як раніше повідомляв «Ракурс», 2 травня у Карпатах пішов сніг, а на гору Піп Іван Чорногорський опустився туман.