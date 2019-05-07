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Ракурс
На горі Піп Іван Чорногірський йде сильний сніг. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний посі

На горі Піп Іван Чорногірський йде сильний сніг (ВІДЕО)

7 тра 2019, 11:23
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Гору Піп Іван Чорногірський у Карпатах засипає снігом. Видимість на місцевості обмежена.

Туристів попереджають, що варто утриматися від виходу у високогір’я. Наразі такі прогулянки можуть бути небезпечними. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Станом на 6.20 ранку 7 травня на горі стовпчики термометру показували 6° морозу. Вітер північно-західний зі швидкістю 20−25 м/с.

Небо хмарне, а все навкруги засипає снігом.

Прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області попереджає, що протягом доби значно погіршиться погода. В горах очікується мокрий сніг та посилення вітру.

Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Як раніше повідомляв «Ракурс», 2 травня у Карпатах пішов сніг, а на гору Піп Іван Чорногорський опустився туман.

Джерело: Ракурс


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