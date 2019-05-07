Корпорация Microsoft представила новый браузер на базе Chromium. Фото: Leephone

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Корпорация Microsoft на ежегодной конференции разработчиков Build 2019 представила свой новый браузер Edge на движке Chromium.

Публичное тестирование браузера прошло в апреле, а во время презентации представитель компании рассказал о трех основных новшествах. Об этом сообщает Itc.

Одним из важных преимуществ нового браузера — это возможность переключаться между Edge Chromium и Internet Explorer 11 в рамках одной программы. В зависимости от того, с каким из браузеров открываемый сайт будет лучше совмещен, автоматически будет открываться вкладка. Если это окажется Internet Explorer 11, то во вкладке буде небольшой логотип IE.

Этот новый режим создали для корпоративных пользователей, которые используют оба браузера (IE и Chrome), а Edge объединит в себе преимущества обоих. Вице-президент компании поделился, что новый браузер преимущественно рассчитан на бизнес.

Бизнес-пользователи дополнительно смогут персонализировать вкладки: установить свой логотип, а также интегрировать Microsoft Search и Office 365.

Пакет Office в рамках работы с новым браузером также будет доступен и обычным пользователям. Так, опция Collections позволит собирать и структурировать информацию в удобном формате, а затем экспортировать ее в другие программы или пересылать пользователям.

Новый браузер получил также расширенный инструмент приватности. Пользователь может выбрать между тремя режимами (неограниченный, сбалансированный и строгий). В зависимости от режима браузер будет подбирать рекламу и отслеживать активность пользователя.

Несанкционированные трекеры будут блокироваться во всех режимах. Опция необходима, чтобы указать, какие данные вы разрешите собирать корпорации. В самом строгом режиме программный гигант не собирает ваши данные вовсе, как в режиме инкогнито.

Для использования пока доступна тестовая версия, а вот дата стабильного браузера для широкого круга пользователей пока не названа.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft собирается сделать сервис Xbox Live доступным для игр на платформах iOS и Android.