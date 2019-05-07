Корпорація Microsoft представила новий браузер на базі Chromium. Фото: Leephone

https://racurs.ua/ua/n121634-korporaciya-microsoft-predstavyla-novyy-brauzer-na-bazi-chromium-video.html

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Корпорація Microsoft на щорічній конференції розробників Build 2019 представила свій новий браузер Edge на движку Chromium.

Публічне тестування браузера пройшло в квітні, а під час презентації представник компанії розповів про три основні нововведення. Про це повідомляє Itc.

Однією з важливих переваг нового браузера є можливість перемикатися між Edge Chromium і Internet Explorer 11 в рамках однієї програми. Залежно від того, з яким з браузерів сайт буде краще суміщений, автоматично буде відкриватися вкладка. Якщо це виявиться Internet Explorer 11, то у вкладці буде невеликий логотип IE.

Цей новий режим створили для корпоративних користувачів, які використовують обидва браузера (IE і Chrome), а Edge об'єднає в собі переваги обох. Віце-президент компанії поділився, що новий браузер переважно розрахований на бізнес.

Бізнес-користувачі додатково зможуть персоналізувати вкладки: встановити свій логотип, а також інтегрувати Microsoft Search і Office 365.

Пакет Office в рамках роботи з новим браузером також буде доступний і звичайним користувачам. Так, опція Collections дозволить збирати і структурувати інформацію в зручному форматі, а потім експортувати її в інші програми або пересилати користувачам.

Новий браузер отримав також розширений інструмент приватності. Користувач може вибрати між трьома режимами (необмежений, збалансований і строгий). Залежно від режиму браузер буде підбирати рекламу і відстежувати активність користувача.

Несанкціоновані трекери будуть блокуватися в усіх режимах. Опція необхідна, щоб вказати, які дані ви дозволите збирати корпорації. У самому строгому режимі програмний гігант не збирає ваші дані зовсім, як в режимі інкогніто.

Для використання поки доступна тестова версія, а ось дата стабільного браузера для широкого кола користувачів поки не названа.

Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft збирається зробити сервіс Xbox Live доступним для ігор на платформах iOS і Android.