За віцепрем'єра Чернишова внесли заставу 120 млн грн

https://racurs.ua/ua/n207508-za-vicepremiera-chernyshova-vnesly-zastavu-120-mln-grn.html

Ракурс

За віцепрем'єра Олексія Чернишова внесли заставу 120 млн грн. Ці гроші надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду. Вони визначені як запобіжний захід віцепрем'єр-міністру — міністру національної єдності.

Він зобовʼязаний: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну місця проживання та роботи; не відлучатися за межі України без дозволу та не спілкуватися з низкою осіб.

Одночасно сьогодні ж, 2 липня, до Апеляційної палата ВАКС надійшла апеляційна скарга на запобіжний захід Чернишова. Апеляцію слухатиме колегія у складі: головуючий Олег Павлишин, судді Андрій Никифоров і Даниїла Чорненька.

Раніше ВАКС відмовився відсторонити від посади віцепремʼєра Чернишова, який підозрюється у зловживанні службовим становищем і отриманні неправомірної вигоди.

Це стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював у 2020—2022 роках. За даними НАБУ, йдеться про хабар у вигляді знижки на нерухомість на загальну суму понад 14,5 млн грн.