ВАКС не відсторонив Олексія Чернишова з посади віце-прем’єра й міністра національної єдності. Фото:

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Олексія Чернишова не відсторонили від його нинішньої посади.

Суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив відсторонення з посади віцепрем'єра та міністра національної єдності Чернишова. Про це 2 липня повідомила «Радіо Свобода».

Сам фігурант після судового засідання заявив, що зараз збирає гроші для внесення застави у розмірі 120 млн грн, бо особисті рахунки заблоковані. Пообіцяв, що «буде слухняно виконувати все те, що вирішить суд».

Чернишов розповів, що по його репутації було завдано «серйозного удару». Тому він буде «робити все, щоб її захистити і довести, що обвинувачення не є обґрунтованим».

Нагадаємо, 23 червня віце-прем'єр — міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Підозра стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював упродовж 2020−2022 років.

НАБУ і САП просили Антикорупційний суд застосувати проти Чернишова запобіжний захід у виді застави в розмірі 120 млн грн й клопотали про відсторонення міністра від посади.

А 27 червня суд призначив Чернишову цю заставу в 120 млн грн. Посадовцю також заборонили виїжджати за кордон без дозволу та зобов’язали з’являтися на виклики слідства.

Джерело: «Радіо Свобода»