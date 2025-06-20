ВАКС заарештував забудовника з Києва з заставою в 100 млн грн

ВАКС заарештував забудовника з Києва. Фото: САП

https://racurs.ua/ua/n207216-vaks-zaareshtuvav-zabudovnyka-z-kyieva-z-zastavou-v-100-mln-grn.html

Ракурс

Арештовано фігуранта корупційної схеми із землею під забудову в Києві.

Вищий антикорупційний суд визначив для фігуранта-забудовника Сергію Копистирі, який фігурує у справі про корупцію в Мінрегіоні, запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн. Таке рішення ВАКС ухвалив під час засідання 20 червня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.

Слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до забудовника, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі несення застави за забудовника, на нього будуть покладені наступні обов’язки:

не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на в’їзд та виїзд з України;

носіння електронного браслета.

Нагадаємо, Антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупціна прокуратура викрили оборудку в будівельній сфері за участю українських високопосадовців, серед яких — член правління НАК «Нафтогаз України», колишній держсекретар Мінрегіону Василь Володін та екс-радник міністра Мінрегіону Максим Горбатюк.

Слідство встановило, що забудовник вигадав схему, як незаконно отримати землю в Києві для нового житлового комплексу. Щоб це реалізувати, він звернувся до посадовців з Мінрегіону.