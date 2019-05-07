Дело о расстрелах на Майдане: Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру / Фото: Полтава

https://racurs.ua/n121637-delo-o-rasstrelah-na-maydane-poroshenko-ne-prishel-na-dopros-v-genprokuraturu.html

Ракурс

В деле о расстрелах на Майдане президент Петр Порошенко 7 мая не явился на допрос в Генпрокуратуру. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.

Будем отправлять еще одну повестку. Уточню у следователя, на какую дату, — сказал Горбатюк.

Также, по словам представителя Генпрокуратуры, глава государства еще не подписал протокол своего первого допроса от 2016 года, который был зафиксирован на видео. Изначально Порошенко его не подписал, сославшись на занятость.

Комментируя тему вызовов на допрос, Горбатюк отметил, что повестки направляются заранее, «учитывая президентский график».

О сегодняшней дате никто не звонил и не уточнял, — сказал руководитель управления специальных расследований.

Напомним, 6 мая «Ракурс» сообщал, что следователи вызвали Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 10.00 7 мая. В Генпрокуратуре планировали поговорить с действующим президентом по делу о преступлениях против Майдана. Вместе с тем, сегодня утром Порошенко участвовал в церемонии приведения к присяге судей Верховного суда.

Первый допрос Порошенко по делу Майдана состоялся в ноябре 2016 года. Тогда допрос длился шесть часов.

По информации Генпрокуратуры, во время Революции достоинства пострадали 2,5 тыс. человек, 104 погибли. Также с 18 февраля по 2 марта 2014 года в центре Киева погибли 17 силовиков.