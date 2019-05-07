Смертельное ДТП в Карпатах: задержали главу федерации рафтинга. Фото: Спутник

https://racurs.ua/n121638-smertelnoe-dtp-v-karpatah-zaderjali-glavu-federacii-raftinga.html

Ракурс

В Коломые полиция задержала главу местной федерации рафтинга. Организация дала разрешение на перевозки грузовику, который вчера сорвался с 40-метрового обрыва в реку с десятками туристов.

В отношении мужчины начали уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

Водителю грузовика, которого задержали ранее, готовится объявление о подозрении в ч. 3 ст. 287 УК Украины. Суд изберет меру пресечения 8 мая.

Как известно, накануне грузовик, в котором находились 23 туриста из Беларуси, сорвался в реку. В результате три человека погибли, пять туристов получили переломы и еще у пяти обнаружили ссадины.

Как ранее сообщал «Ракурс», согласно результатам медицинского осмотра, водитель был пьян. Поэтому, когда он попытался повернуть направо, водитель потерял управление машиной и она поехала в обратном направлении.